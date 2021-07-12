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الأردن.. الحكم على الشريف حسن بالسجن سنة عن تهمة "تعاطي المخدرات"

أخبار العالم العربي

الأردن.. الحكم على الشريف حسن بالسجن سنة عن تهمة
Reuters CK/
محكمة أمن الدولة الأردنية
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قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الشريف حسن بن زيد، المتهم فيما يعرف بـ"قضية الفتنة"، سنة واحدة ودفعه غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

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وتضاف هذه العقوبة للحكم الرئيسي القاضي بسجن الشريف حسن 15 عاما في "قضية الفتنة".

وكان الشريف حسن بن زيد اعترف الشهر الماضي بتعاطي مخدر الحشيش في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.

يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى السعودية.

المصدر: وكالات

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