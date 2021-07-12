رئيس النيجر يزور الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس النيجر، محمد بازوم، سيزور الجزائر اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان الرئاسة بأنه "ابتداء من اليوم، الاثنين 12 يوليو 2021، يشرع رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هام".

وأضاف البيان أنه "سيكون للرئيس النيجيري محادثات مع أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

المصدر: RT