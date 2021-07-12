الجزائر تقرر إرسال 250 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس غدا الثلاثاء

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الجزائرية قررت إرسال 250 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفائدة الشعب التونسي يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن "محادثة هاتفية جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وفخامة السيد عبد المجيد تبوّن، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت، على وجه الخصوص، الأوضاع الصحية في تونس".

وأضاف البيان أن "الرئيس عبد المجيد تبون أفاد، بهذه المناسبة، بأن الجزائر ستعاضد جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، وسترسل، يوم غد الثلاثاء 13 يوليو 2021، طائرة محملة بــ250 ألف جرعة من التلاقيح إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمواجهة هذه الجائحة".

وأشار البيان إلى أن تبون "أعرب عن استعداد الجزائر للوقوف الدائم إلى جانب تونس ومدها بتجهيزات طبية أخرى إن اقتضت الحاجة ذلك. ومن جانبه، عبر رئيس الدولة، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي، عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة في هذا الظرف الوبائي الدقيق".

المصدر: RT