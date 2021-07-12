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مراسلنا: تفجير برجين ينقلان الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تفجير برجين ينقلان الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق
الطاقة الكهربائية في العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن برجين لنقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، استهدفا في محافظة ديالى العراقية بشرق البلاد.

وذكر مراسل RT، أن خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، والمعروف بخط ديالى مرساد، استهدف بعبوات ناسفة.

وأضاف، أن الاستهداف أسفر عن سقوط البرجين 177 و179 في ناحية حمرين بمحافظة ديالى المحاذية لإيران.

ويوم أمس نشرت RT نسخة من كتاب صادر عن شرطة حماية الطاقة في العراق، يظهر حصيلة الاستهدافات التي تعرضت لها أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد خلال نصف عام.

وبحسب الوثيقة، فإن عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب من 1 يناير حتى 10 يوليو 2021، بلغت 106 أبراج.

وتظهر الوثيقة أيضا، مجموع الخطوط التي تعرضت للتخريب، وهي 54 خطا ضمن 50 عملية استهداف.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

المصدر: RT

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