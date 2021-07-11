تونس تسجل 6592 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، بتسجيلها 6592 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، في إحصائية يومية، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 6592 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مقارنة مع 9286 في بيانات السبت، لترتفع الحصيلة العامة إلى مستوى 497613 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 144 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 194 حالة في إحصائية السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس 16388 شخصا.

كما أفادت بتسجيل 5288 حالة شفاء من المرض ليبلغ عدد المتعافين 393305 أشخاص.

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: RT