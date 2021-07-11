 
مباشر

مراسلنا: استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة بجنوبي بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة بجنوبي بغداد
أحد الأبراج التي استهدفت خلال الأيام الماضية في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt0h

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن برجا لنقل الطاقة تعرض للاستهداف في منطقة النهروان بجنوبي العاصمة بغداد.

وذكر مراسل RT، أن برجا لنقل الطاقة الكهربائية، استهدف بعبوة ناسفة في منطقة النهروان بجنوب شرقي بغداد.

وأضاف، أن الاستهداف أسفر عن انهيار جزئي للبرج.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف، ولضمان معالجة سريعة لهذه المشكلة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا