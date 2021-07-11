مراسلنا: استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة بجنوبي بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن برجا لنقل الطاقة تعرض للاستهداف في منطقة النهروان بجنوبي العاصمة بغداد.

وذكر مراسل RT، أن برجا لنقل الطاقة الكهربائية، استهدف بعبوة ناسفة في منطقة النهروان بجنوب شرقي بغداد.

وأضاف، أن الاستهداف أسفر عن انهيار جزئي للبرج.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف، ولضمان معالجة سريعة لهذه المشكلة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.



المصدر: RT