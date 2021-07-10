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الجزائر تسجل 813 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

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الجزائر تسجل 813 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
Reuters CK/
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 145296 والوفيات إلى 3824.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 528 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 100911 حالة، بينما يوجد 49 شخصا في وحدات العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 إصابات، فيما لم تسجل إصابات في 11 ولاية.

وكانت السلطات الجزائرية قررت، اليوم السبت، "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

المصدر: RT

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