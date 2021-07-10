الجزائر تقرر "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

قررت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

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وجاء القرار خلال اجتماع "اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا"، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون "لتقييم ودراسة الحالة الوبائية في البلاد".

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه "تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد- 19، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة".

وأضاف البيان أن "وزيري الداخلية والنقل كُلفا بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن الساحلية في حالة الضرورة. مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحكم فيها إلى غاية اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر".

المصدر: RT