إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس كورونا

أفادت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، بإصابة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القناة أن "مصالح الوزارة الأولى أعلنت اليوم السبت إصابة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا".

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن "الوزير الأول قد دخل في حجر صحي على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر".

كما أكدت المصادر أن "الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد".

المصدر: "النهار"