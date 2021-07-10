تونس.. إيقاف مدير عام سابق للأمن الرئاسي بعد محاولته الاعتداء جنسيا على شاب

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية مساء السبت بأن النيابة العمومية بمحكمة "سوسة1" أذنت بالتحفظ على مدير عام سابق للأمن الرئاسي بتهمة محاولة الاعتداء جنسيا على شاب عمره لم يناهز الـ17.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر غنيمي في تصريح لـ"موزاييك" أن امرأة تقدمت بشكاية لفائدة أعوان مركز الاستمرار بسوسة يوم الجمعة تفيد بتعرض ابنها إلى محاولة اغتصاب من طرف إطار أمني متقاعد.

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر من أجل ما نسب إليه وإحالة الشاب على أنظار القضاء في حالة تقديم من أجل الاعتداء بالعنف على المحتفظ به.

المصدر: "موزاييك"