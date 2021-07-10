مصر تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 19 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 127 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 127 حالة، مقارنة مع 161 الأربعاء و155 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 282864.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الجمعة الأقل منذ 19 أكتوبر 2020 حينما تم تسجيل 123 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 17 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 26 الأربعاء و19 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16368 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 342 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 217324 شخصا.

المصدر: RT