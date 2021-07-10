ارتفاع حصيلة حادث سير في ولاية قسنطينة الجزائرية إلى 18 قتيلا والسلطات تباشر التحقيق

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير وقع أمس الجمعة، في ولاية قسنطينة شمال شرقي الجزائر إلى 18 قتيلا، إلى جانب 11 جريحا.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل أن يجري نقلهم والضحايا إلى مستشفى الولاية.

وأفاد بيان صادر عن الدرك الوطني اليوم السبت، بأن "حصيلة حادث المرور الذي وقع على الطريق رقم 27 الرابط بين جيجل وقسنطينة، ارتفع إلى 18 قتيلا و11 جريحا"​​​.

وتابع البيان أنه "تم نقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث فيما قدمت للجرحى الإسعافات الأولية بعين المكان ليتم تحويلهم إلى مستشفى الولاية، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث الذي وقع جراء اصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل المسافرين حيث كانت حافلة نقل المسافرين كانت تقل أشخاصا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل.

جدير بالذكر أن الجزائر سجلت وفاة 1295 شخصا إثر حوادث سير خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري. بحسب حصيلة نشرتها مندوبية أمن الطرقات التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية قبل نحو أسبوعين، وهو عدد يزيد عن ضحايا الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 21 بالمئة.

المصدر: سبوتنيك+RT