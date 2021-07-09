الولايات المتحدة تؤكد أهمية توصلها إلى اتفاق مع روسيا حول نقل المساعدات لسوريا

أكدت الولايات المتحدة أهمية التوصل إلى اتفاق مع روسيا في مجلس الأمن حول قضية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، معربة عن أملها في استمرار العمل المشترك بين الجانبين.

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وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تم خلاله إقرار مشروع قرار مشترك لنقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود: "من المهم أن الولايات المتحدة وروسيا استطاعتا التوصل إلى اتفاق حول مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري".

كما أشارت توماس-غرينفيلد لاحقا خلال مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة تأمل في استمرار العمل المشترك مع روسيا بعد تبني مشروع قرارهما حول سوريا، وصرحت في هذا السياق: "هذه نقطة مهمة في علاقاتنا. إنها أظهرت ما يمكن أن نقوم به مع روسيا في حال خوضنا عملا دبلوماسيا معهم من أجل تحقيق أهداف مشتركة. إنه كان هدفا مشتركا وتمكننا من التوصل إلى اتفاق حوله".

وتابعت المندوبة الأمريكية: "آمل في أن تكون هناك فرص أخرى للعمل مع روسيا حول القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا بالنسبة لدينا".

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول تمديد مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا مدة 12 شهرا من خلال منفذ باب الهوى على الحدود مع تركيا.

المصدر: وكالات