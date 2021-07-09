حكومة هادي والحوثيون يعلنون إحرازهم تقدما ميدانيا في البيضاء

لا يزال التصعيد العسكري مستمرا في محافظة البيضاء اليمنية، حيث أعلنت الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين على حد سواء عن تحقيقهما تقدما ميدانيا على حساب الطرف الآخر.

وشدد محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي، خلال تفقده اليوم الجمعة قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في المحافظة في الخطوط الأمامية بجبهة ثرة المجاورة لمديرية مكيراس، على أن "تحرير البيضاء أصبح ضرورة حتمية".

وأشار السوادي إلى ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية وتأمين المناطق التي سوف تستعيد القوات الحكومية سيطرتها عليها، قائلا: "عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف إلا بتحرير المحافظة بالكامل من المليشيات الحوثية".

ويأتي ذلك في ظل إعلان القوات الحكومية مساء أمس عن تواصل تقدمها صوب مركز المحافظة بإسناد من طيران التحالف العربي.

وتمكنت قوات الحكومة، حسب موقع "سبتمبر نت" التابع لها، من تأمين كافة المواقع المحررة في مديرية الزاهر وحولها، مع صد محاولة هجوم من قبل الحوثيين.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الثوري التابع للحوثيين اليوم ما تم وصفه "مشاهد تكميلية لتحرير مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة" في البيضاء، وذلك بعد إعلان الجماعة أمس عن سيطرة قواتها على مركز مديرية الزاهر.

المصدر: "سبتمبر نت" + "مركز الإعلام الثوري"