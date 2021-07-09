مبعوث بوتين يؤكد للحريري دعم روسيا لمساعي تشكيل حكومة لبنان لمنع استمرار تدهور الأوضاع

أبدى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، دعم موسكو للجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وأكدت الخارجية الروسية أن بوغدانوف (الذي يتولى أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) والحريري تبادلا خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الجمعة الآراء والأفكار إزاء تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية المرشحة للتفاقم في لبنان.

وذكر البيان أن الجانب الروسي "أكد دعمه الثابت للمساعي الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فعالة برئاسة الحريري سيكون بوسعها تغيير المسار السلبي الذي تتطور به الأمور في البلاد".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بوغدانوف شدد في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى توافق وطني شامل بهذا الخصوص بناء على مبادئ التزام كافة القوى السياسية والطائفية في لبنان بوحدة الجمهورية وسيادتها.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي في هذا السياق على تصميم موسكو على مواصلة اتصالات نشطة مع الممثلين عن الأوساط السياسية والاجتماعية المؤثرة في لبنان، اعتمادا على التجربة الملموسة لعلاقات الصداقة التقليدية والتعاون متعدد المجالات ومتبادل المنفعة بين الدولتين.

المصدر: RT