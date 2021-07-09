مصر.. جيهان السادات تدافع عن روسيا قبل وفاتها وتؤكد: لا تحكموا على كلام السادات (فيديو)

دافعت جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن مواقف روسيا تجاه مصر وذلك في حوار سابق قبل وفاتها.

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ونشرت جريدة "الوطن" المصرية فيديو لأرملة السادات، وهي تؤكد فرحتها بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكدة أنه منذ قيام الثورة في مصر كانت تتمنى أن يتوجه السيسي إلى روسيا.

وأوضحت أن الجانب الأمريكي يريد الخراب لمصر منذ قيام الثورة، وأن أمنيتها وقتها هي أن السيسي يتجه إلى روسيا، لأن الأمريكان يقومون بعمل حساب كبير لروسيا.

وتابعت: "الأمريكان لديهم مخطط قديم لتفتيت المنطقة، مصر وسوريا وليبيا".

وقالت جيهان السادات: "لا تحكموا على ما قاله السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، لأن وقتها كانت بالفعل جميع الأوراق في يد أمريكا، وأن مفاتيح القضية كانت في يد أمريكا لأن وقتها الظروف والأوضاع كانت مختلفة".

وأشارت إلى أن أنور السادات إذا كان متواجد حاليا كان سيرفض تدخل أمريكا.

المصدر: الوطن