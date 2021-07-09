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سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)

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سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)
الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أحمد جبريل
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شيع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل من مشفى أمية بدمشق إلى مثواه الأخير بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات شعبية ورسمية.

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وتوفي جبريل يوم الأربعاء الماضي متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرا لها.

سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)
سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)
سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)
سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)
سوريا.. تشييع جثمان أحمد جبريل في دمشق (صور)

يذكر أن أحمد جبريل ولد ولد قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري.

المصدر: سانا+RT 

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