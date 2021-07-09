المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا: مررنا رسالة قوية للغاية في ملتقى برلين

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن رسالة قوية للغاية مُررت في برلين بشأن "الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد" في 24 ديسمبر، وفق المتفق عليه.

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ونقل حساب السفارة الأمريكية في موقع التواصل "فيسبوك" عن نورلاند رصده وجود "شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن. وما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي، في حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلى ان هذا المركز سيكون "مكونا أساسيا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية".

المصدر: U.S.Embassy Libya