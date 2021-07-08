وزير الري الإثيوبي: مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن إهدار للوقت

قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في جلسة بمجلس الأمن يوم الخميس، إن مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن يمثل إهدارا للوقت.

وأضاف أن "مجلس الأمن هيئة سياسية تعنى بالأمن ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه".

وأوضح بيكيلي أن "سد النهضة ليس الأول من نوعه وخزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر"، مضيفا أن السد "في المكان الصحيح وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة".

وشدد على أن بلاده "لا تملك مخزون مياه كبير ولا بديل عن سد النهضة".

يتبع..