السيسي يبحث قضية سد النهضة مع الرئيس التونسي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس اتصالا هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبحث خلاله آخر تطورات ملف سد النهضة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال "تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس".

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وأشار المتحدث إلى أن السيسي "أكد على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي"، معربا عن "التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف المتحدث أن الرئيس التونسي أكد "دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

المصدر: RT