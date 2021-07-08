مصر.. هاني شاكر يدخل العناية المركزة ويظهر من داخل المستشفى (فيديو)

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان المصري.

يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضورة لحفله اليوم علي مسرح النافورة في دار الاوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله الي المستشفي منذ قليل .. pic.twitter.com/73hL1mEgBH — Hany Shaker (@HanyShaker) July 8, 2021

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واعتذر النجم هاني شاكر عن الحفل من خلال فيديو قائلا: "بعتذر جدا عن حفل اليوم وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندي ضربات قلبي مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة".

وأضاف هاني شاكر: "بجد بأعتذر من قلبي كان نفسي أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".

المصدر: RT