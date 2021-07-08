مصر.. الأمن يصدر بيانا بشأن فيديو مثير للجدل

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، كشفت فيه حقيقة تداول أحد المواقع الإخبارية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من تعدي شخصين على والده، والتسبب في وفاته.

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وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بين طرف أول أحد الأشخاص مقيم بذات القرية، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، وشقيقه، ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بذات القرية، إثر خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه على إثر هذه الخلافات توجه الطرف الثاني إلى منزل نجل الطرف الأول، وتبين عدم تواجد الأخير، فحدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها ألقى الطرف الثاني مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على الطرف الأول، وإشعال النيران به، ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدلى بادعاءات كاذبة في الفيديو المشار إليه، رغم علمه بحقيقة الواقعة.

المصدر: الوطن