خلية الإعلام الأمني في العراق: مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان عاجل لها منذ قليل، إن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقية بيان نشرته وكالة أنباء العراق "واع" أن "أحد الصواريخ سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني والثاني في ساحة للاحتفالات فيما سقط الثالث في حي سكني".

وتابعت: "الأجهزة الأمنية ستواجه هذه الهجمات بقوة وستلاحق مرتكبيها استخباراتيا وميدانيا".

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وكان مراسلنا في العراق أفاد بسماع دوي انفجار ضخم بمحيط سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة بغداد.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي بالسفارة الأمريكية في بغداد تصدت لعدة هجمات، وأن السفارة الأمريكية في بغداد فعلت منظومة C-RAM الدفاعية الجوية.

المصدر:RT