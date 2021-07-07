حصيلة قياسية.. 134 وفاة و9823 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء أنها سجلت 9823 إصابة جديدة بكورونا و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على الجائحة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 464914 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 15735 حالة.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 372985 حالة شفاء بعد تعافي 3353 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت السلطات الصحية أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تكاد تكون ممتلئة عن آخرها، ووصفت الوضع بأنه كارثي.

وبعدما نجحت في احتواء الجائحة في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات.

وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

المصدر: RT