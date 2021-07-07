تقارير ترجح تغيير الإمارات عطلة نهاية الأسبوع إلى يوم الأحد بدل الجمعة

أشارت تقارير مختلفة إلى أن الإمارات قد تنتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا عن الجمعة والسبت، بما يتماشى مع النظام المعمول به لدى الكثير من دول العالم.

وتعمل الإمارات حاليا بنظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع عودة اليوم الأول إلى العمل أيام الأحد، لكن عطلات نهاية الأسبوع تغيرت مرة واحدة من قبل في عام 2006، عندما تحولت إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالية يومي الجمعة والسبت.

وقالت شخصيات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "عطلات نهاية الأسبوع ستتغير".

من جهته، نشر الكاتب الإماراتي حسين مشربك: "ودعوا يوم الخميس للأبد! التغيير قادم قريبا".

ودّعوا الخميس للأبد! التغيير قادم قريباً. — حسين مشربك (@hmusharbek) July 4, 2021



بدوره، عقب المحامي والكاتب الإماراتي حبيب الملا على "تويتر": "يمكننا الحصول على نصف يوم عمل الجمعة".

وأضاف: "احتمال أن يكون العمل يوم الجمعة من المنزل ونصف يوم فقط، وبالتالي يتم الجمع بين العملين".

احتمال أن يكون الدوام يوم الجمعة من المنزل ونصف يوم فقط وبالتالي يتم الجمع بين الحسنين https://t.co/OUIOMVNI6l — حبيب الملا (@DrHabibAlMulla) July 4, 2021

وظهرت الأنباء التي كانت تشير إلى أن الإمارات تسعى إلى الانتقال لعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد لأول مرة في مايو الماضي، لكن السلطات الإماراتية نفت الأمر.

المصدر: وكالات