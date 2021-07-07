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"رويترز": سماع دوي انفجار في دبي

أخبار العالم العربي

Reuters
مدينة دبي الإماراتية
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن سبب الانفجار غير معروف بعد.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن "الانفجار وقع في ميناء جبل علي بدبي".

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وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر "تويتر" أن "فرق الدفاع المدني في المدينة تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في الميناء".

ونشرت المكتب مقطع فيديو يظهر فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق، معلقا: "الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في الميناء".

المصدر: "رويترز" + RT 

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