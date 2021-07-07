"حماس" وألوية "الناصر صلاح الدين" تنعى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

نعت حركة "حماس" الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل، الذي وافته المنية مساء الأربعاء في العاصمة السورية دمشق.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية "إن وفاة القائد "أبو جهاد" جاءت بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته على مدار سنين طويلة".

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كما نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية "الناصر صلاح الدين" أحمد جبريل.

وقالت في بيانها: "تنعى لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ممثلة بأمينها العام القائد أيمن الششنية وقيادتها المركزية وعموم هيئاتها ولجانها العسكرية والتنظيمية والإعلامية القائد الوطني أحمد جبريل".

وأضافت: "لن ينسى شعبنا الفلسطيني المقاوم للقائد الوطني الكبير أحمد جبريل دوره الكبير في مقاومة إسرائيل وأذنابها ووكلائها في منطقتنا وكانت دائما فلسطين هي هدفه وقدم ابنه الشهيد جهاد جبريل على طريق القدس والحرية وكان مسؤولا عن الكثير من العمليات الفدائية والأمنية ضد العدو الصهيوني".

وأفادت في البيان بأنها تعتبر أن رحيل القائد أحمد جبريل يشكل خسارة للشعب الفلسطيني ولعموم المناضلين والمقاومين ولكافة أحرار العالم.

المصدر: RT