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الأردن: الملك عبد الله الثاني يستهل زيارته إلى واشنطن بلقاء الرئيس جو بايدن

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الأردن: الملك عبد الله الثاني يستهل زيارته إلى واشنطن بلقاء الرئيس جو بايدن
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني سيستهل زيارته المزمعة للولايات المتحدة في الـ19 من يوليو الجاري بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وأشار الديوان الملكي في بيان عنه إلى أن "ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، سيرافقان الملك عبد الله في الزيارة".

وأضاف: "يتناول اللقاء، والذي يعتبر للأول زعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".

وتابع: "ستشهد الزيارة اجتماعات الملك عبد الله الثاني مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأمريكية".

وأكد البيان، على أن "زيارة العمل الملكية تأتي بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية أجراها العاهل الأردني، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة".

المصدر: "الديوان الملكي الأردني"

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