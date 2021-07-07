إسرائيل تزيل خيام البدو في قرية فلسطينية بالضفة الغربية (صور)

ذكر مسؤول فلسطيني أن إسرائيل أزالت خيام ما لا يقل عن 63 من البدو في قرية خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية بمنطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي، منطقة إطلاق نار.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات مدافعة عن الحقوق، إسرائيل بمحاولة طرد البدو قسرا.

وقال شهود يوم الأربعاء إن البدو ظلوا في المكان بعد إزالة خيامهم بهدف إفساح المجال لتوسيع مستوطنات يهودية.

وصرح معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بالضفة الغربية: "هذه هي المرة السابعة التي ينفذ فيها الاحتلال هذه الجريمة النكراء".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت الخيام وكذلك حظائر الحيوانات والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه في قرية خربة حمصة الفوقا.

وتابع: "الآن 63 مواطنا فلسطينيا صاروا في العراء.. 11 عائلة فلسطينية تم هدم مساكنها ومصادرتها"، واتهم إسرائيل بممارسة "إرهاب دولي منظم ضد السكان".

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة "وفا" إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة جرافات وشاحنات تحميل، إضافة إلى تواجد جرافات على حاجز "الحمرا" جنوب شرق طوباس.

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق التابعة لوزارة الدفاع إن إسرائيل تصرفت بموجب حكم أصدرته محكمة عليا ويقضي بهدم الخيام التي نصبها مجددا الفلسطينيون الذين "اقتحموا" منطقة إطلاق النار في 2012.

في ظل الأجواء الحارة.. #صور| الاحتلال يشرد الأطفال وعائلاتهم بعد هدم مساكنهم في قرية حمصة الفوقا بالأغوار، واستعدادات تجري لترحيلهم. pic.twitter.com/6pTPL7RQlu — فلسطين بوست (@plespost) July 7, 2021

المصدر: وكالات