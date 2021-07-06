تركيا تدين تدنيس علمها في طبرق على أيدي أنصار حفتر

دانت الخارجية التركية بشدة تدنيس العلم التركي أمام المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية تانغو بيلغيتش: "ندين بشدة العمل القبيح الذي طال علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب في طبرق، خلال محادثات قانون الميزانية العامة التي عقدت أمس الاثنين في مدينة طبرق".

وأشار إلى أن "السفارة التركية في طرابلس قامت فور علمها بالاعتداء الشنيع، بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة على مستوى وزارة الخارجية الليبية".

وأضاف أن "السفارة طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الاستفزازات وتكرار حوادث مماثلة".

وقال: "من الواضح أن هذا العمل يستهدف الأخوة التركية الليبية.. هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق غرضه أبدا".

وأكد بيلغيتش أن "الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره".

يشار أن أنصار اللواء خليفة حفتر مدوا العلم التركي على طريق كانت ستمر منها قافلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته طبرق.

ولم يتسن التأكد من الحادث من مصدر مستقل.

المصدر: "الأناضول"