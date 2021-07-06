مراسلنا: هجوم يطال مطار أربيل في إقليم كردستان العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الثلاثاء بأن هجوما "غير معروف المصدر" طال مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان.

من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، إن "هجوما صاروخيا طال مطار أربيل الدولي".

وذكرت في بيان متقضب، أن "مطار أربيل تعرض لقصف صاروخي"، ولم تكشف عن أية تفاصيل.

كما أفاد مراسلنا بأن السلطات الأمنية في مطار أربيل أخلت الطائرات من الركاب وأدخلتهم إلى صالات الانتظار.

وذكر مراسل RT، أن السلطات أطفأت أضواء المطار أيضا وطلب من المسافرين عدم الاقتراب من الزجاج والأماكن القريبة من المدارج.

المصدر: RT