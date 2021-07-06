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مصر.. حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس لأول مرة

أخبار العالم العربي

مصر.. حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس لأول مرة
Reuters
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قالت وسائل إعلام مصرية، إن حاملة الطائرات البريطانية، HMS QUEEN ELIZABETH عبرت قناة السويس للمرة الاولى.

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وكشفت مصادر ملاحية مطلعة، عبور حاملة الطائرات البريطانية المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

أضافت المصادر أن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

واتخذت قناة السويس، التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية، المجري الملاحي.

المصدر: صدى البلد

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