مراسلنا: الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.

وذكر مراسل RT، أن الكاظمي وافق على الاستقالة بعد أيام على تقديمها من قبل وزير الكهرباء.

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يذكر أن العراق يمر بأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 70 استهداف خلال شهر واحد.

وأصدر مؤخرا سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد من توقف، لضمان معالجة سريعة.

المصدر: RT