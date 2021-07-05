 
مباشر

مراسلنا: الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrl8

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.

وذكر مراسل RT، أن الكاظمي وافق على الاستقالة بعد أيام على تقديمها من قبل وزير الكهرباء.

إقرأ المزيد
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية

يذكر أن العراق يمر بأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث تشير الأرقام إلى وجود نحو 70 استهداف خلال شهر واحد.

وأصدر مؤخرا سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد من توقف، لضمان معالجة سريعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا