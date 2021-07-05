استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تعرض خط قدس - نصر 132 KV الذي يغذي مشروع ماء الكرخ إلى عمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين.

وذكرت في بيان صحفي: "يستمر العنف المسلح في التأثير سلبا على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة في المورد الحيوي بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير أبراج وخطوط نقل الطاقة".

وأضافت، أن "خط قدس - نصر 132 KV 1+2 إلى حادث إرهابي تسبب بتفجير البرج رقم 21 من محطة نصر بعبوات ناسفة في الساعة 10:20 من ليلة أمس في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي، وعلى الفور توجهت ملاكاتنا الهندسية والفنية لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن "إن الجماعات المدفوعة بآيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الإرهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفيا من حقوقهم الأساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها، ونحن نسعى للإيفاء بنية صادقة نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها".

وتابعت، أن "الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم ومنع الأثر المتوخى منها، إلى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

واليوم أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أنها نفذت مع قطعات عسكرية أخرى عملية أمنية "واسعة" من ثمانية محاور لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

المصدر: RT