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"طيران الخليج" تعلن تعرض رحلتها القادمة من البحرين لحادث عارض أثناء هبوطها بمطار الكويت

مال وأعمال

Reuters Hamad I Mohammed
طيران الخليج
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أعلنت شركة طيران الخليج تعرض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأضافت أنه "يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

المصدر: RT

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