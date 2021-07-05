"طيران الخليج" تعلن تعرض رحلتها القادمة من البحرين لحادث عارض أثناء هبوطها بمطار الكويت

أعلنت شركة طيران الخليج تعرض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأضافت أنه "يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

تنبيه: تعرضت رحلتنا رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت إلى حادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي، ونؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكباً وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار. نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث. — Gulf Air (@GulfAir) July 5, 2021

المصدر: RT