وزير الإعلام اليمني يعلن تحرير مديرية الزاهر بالكامل بعد معارك ضاربة

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنه "ضمن عملية عسكرية واسعة، تمكن الجيش والمقاومة في اليمن من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع الحوثيين".

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وقال معمر الإرياني في "تويتر": "ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاستعادة محافظة البيضاء..أبطال الجيش والمقاومة يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء".

١-ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقها الجيش الوطني والمقاومةالشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة🇸🇦لاستعادة محافظة البيضاء #النجم_الثاقب،ابطال الجيش والمقاومة يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومةمن ايران وسط تكبيرات الاهالي وزغاريد النساء pic.twitter.com/xpqi4BQtZP — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 5, 2021

وأضاف: "باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة، تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس مليشيا الحوثي الارهابية، وأبطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات المليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى".

٢-باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس مليشيا الحوثي الارهابية،وابطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظةالبيضاء في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات المليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى#البيضاء_تنتصرpic.twitter.com/MeQzNh1GEM — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 5, 2021

ونشر وزير الإعلام مقطع فيديو يظهر مشاهد من "تأمين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد استعادتها صباح اليوم".

مشاهد وثقها احد الابطال من تأمين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد استعادتها صباح اليوم بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 🇸🇦 ، والدمار والخراب الذي خلفته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في مدرسة الزاهر قبل اندحارها من المدينة pic.twitter.com/dSn3hpPtjN — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 5, 2021

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر: "البيضاء تنتصر، البيضاء تغير المعادلات العسكرية على الأرض، كل الدعم والإسناد للبيضاء، لرجالها المقاتلين الأشاوس من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، البيضاء تنتصر للجمهورية كعادتها، وتنتصر للوحدة لإيمانها بيمن موحد".

وأضاف: "لنؤازر البيضاء، فمعركتها هي معركة اليمن كله".

البيضاء تنتصر، البيضاء تغير المعادلات العسكرية على الأرض، كل الدعم والإسناد للبيضاء، لرجالها المقاتلين الأشاوس من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، البيضاء تنتصر للجمهورية كعادتها، وتنتصر للوحدة لإيمانها بيمن موحَّد. لنؤازر البيضاء، فمعركتها هي معركة اليمن كله. — د. أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) July 5, 2021

المصدر: RT