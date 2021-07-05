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عبدالله العنزي يقدم أوراق اعتماده سفيرا سعوديا فوق العادة في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

عبدالله العنزي يقدم أوراق اعتماده سفيرا سعوديا فوق العادة في سلطنة عمان
@OmanNewsAgency
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قدم عبدالله بن سعود العنزي، أوراق اعتماده اليوم الاثنين، للسلطان هيثم بن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل العاهل السعودي، معتمدا لدى سلطنة عمان.

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وعقب تسلم أوراق الاعتماد، نقل السفير السعودي الجديد "تمنيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للسلطان هيثم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، مؤكدا بذل قصارى جهده للرقي بعلاقة بلده مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني والشعب السعودي".

 وقد رحب السلطان هيثم بالسفير السعودي، مؤكدا له أنه سيلقى كل الدعم منه ومن الحكومة والشعب العماني بما يسهل أداءه لمهام عمله.

 

المصدر: وكالة الأنباء العمانية 

 

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