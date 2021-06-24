سلطنة عمان تصادق على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، الخميس، المصادقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، أن هناك الآن 4 لقاحات ضد فيروس كورونا يتم استخدامها في السلطنة، وهي "سبوتنيك V" الروسي، ولقاح شركة "سينوفاك" الصينية، ومصل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية وجامعة أوكسفورد.

بدوره، ذكر مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، سيف بن سالم العبري، أن السلطات الصحية منحت الترخيص للاستخدام الطارئ لهذه اللقاحات.

وذكر العبري أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن حزمة جديدة من الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا.

وشدد على أهمية أخذ اللقاح، مضيفا أن ذلك ربما سيكون شرطا قادما من شروط دخول المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى والمراكز التجارية.

وأصبحت سلطنة عمان بالتالي الدولة الـ68 التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية" + "الرؤية"