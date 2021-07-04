مصر.. محافظ الشرقية الأسبق يعلق على شائعة القبض عليه في قضية "نائب الجن"

أكد محافظ الشرقية الأسبق اللواء خالد سعيد أن أشخاصا مشبوهين قاموا بنشر خبر عبر مواقع التواصل، يفيد بإلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في قضية تهريب واتجار بالآثار.

ونفى سعيد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه "عبارة عن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة"، قائلا: "فوجئت مثل الجميع عبر صفحات فيسبوك بأنه تم القبض علي وأنا متواجد في منزلي".

وأشار، إلى أن "وراء الزج باسمه في قضية تهريب الآثار، أشخاص مشبوهين، رفض لهم بعض الطلبات غير المشروعة حينما كان محافظا للشرقية، فحاولوا الانتقام منه بزج اسمه في هذه القضية المشبوهة"، مؤكدا أنه "لن يترك كل من حاول تشويه صورته والزج باسمه في هذه القضية"، وتوعدهم بـ"الملاحقة القانونية".

وذكر، أنه كان متواجدا في صالون "30 يونيو"، والذي أقيم بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، تحت عنوان "الجمهورية الجديدة لما تم إنجازه وحصاد من مشروعات تنموية وخدمية خلال الـ7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، في حضور وزير الشباب والرياضة و محافظ الشرقة الحالي ممدوح غراب.

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT