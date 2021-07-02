مصر.. محافظ الشرقية السابق يظهر علنا عقب شائعة اعتقاله بسبب قضية "نائب العفاريت"

ظهر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق اليوم في فعاليات صالون 30 يونيو الثقافي بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية، وذلك بعد أنباء عن توقيفه.

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جاء هذا الظهور عقب شائعة القبض عليه الأربعاء الماضي بدعوى "تورطه في القضية المتهم فيها النائب علاء حسانين وآخرين بالاتجار بالآثار".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على النائب السابق علاء حسانين الذى يطلق عليه "نائب العفاريت" على خلفية تزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT