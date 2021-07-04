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تونس.. ارتفاع معدل التشاؤم إلى مستوى غير مسبوق

أخبار العالم العربي

تونس.. ارتفاع معدل التشاؤم إلى مستوى غير مسبوق
Reuters
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كشفت نتائج ''الباروميتر'' السياسي الذي تتابعه مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب، أن نسبة تشاؤم التونسيين بلغت مستوى قياسيا لم يتم تسجيله من قبل.

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ويرى 92.8% من التونسيين أن البلاد تسير في الطريق الخطأ وتعد فئة الشباب بين 18-25 سنة الأكثر تشاؤما بـ95.2% حسب نتائج "الباروميتر" السياسي.

وكشفت البيانات أيضا أن النساء أكثر تشاؤما نسبيا من الرجال، فيما سجلت النسبة الأضعف للتشاؤم في الجنوب الشرقي للبلاد بـ83.3%.

المصدر: "نسمة"

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