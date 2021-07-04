تونس.. ارتفاع معدل التشاؤم إلى مستوى غير مسبوق

كشفت نتائج ''الباروميتر'' السياسي الذي تتابعه مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب، أن نسبة تشاؤم التونسيين بلغت مستوى قياسيا لم يتم تسجيله من قبل.

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ويرى 92.8% من التونسيين أن البلاد تسير في الطريق الخطأ وتعد فئة الشباب بين 18-25 سنة الأكثر تشاؤما بـ95.2% حسب نتائج "الباروميتر" السياسي.

وكشفت البيانات أيضا أن النساء أكثر تشاؤما نسبيا من الرجال، فيما سجلت النسبة الأضعف للتشاؤم في الجنوب الشرقي للبلاد بـ83.3%.

المصدر: "نسمة"