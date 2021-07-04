السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

أعلنت السلطات السعودية أنه سيتم مخالفة من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 5 يوليو 2021، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه في حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأفاد في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية