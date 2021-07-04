السودان يعبر عن قلقه لتطورات الأحداث في إثيوبيا

أعلنت الحكومة السودانية أنها تشعر ببالغ القلق، إزاء ما يدور في إثيوبيا من تطورات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار.

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وشددت الحكومة السودانية على أن "مستقبل الجارة إثيوبيا يحدده الإثيوبيون"، مشيرة إلى أنه "بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعا للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها، يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين".

وأضافت الحكومة: "في هذا الإطار، ستعمل الحكومة السودانية بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية".

وناشدت الحكومة السودانية كافة الأطراف في إثيوبيا "وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين".

موقف الحكومة السودانية بشأن تطورات الأحداث في الجارة إثيوبيا



3 يوليو 2021م



التئم اجتماع عال المستوى ضم رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية.



تم استعراض تطور الأحداث الأخيرة في الجارة أثيوبيا. ويؤكد الاجتماع على الآتي: — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 3, 2021

- يرتبط السودان بمصالح استراتيجية وعلاقات جوار تاريخية وأواصر عميقة مع الجارة أثيوبيا. وتشعر الحكومة السودانية بقلق بالغ إزاء ما يدور فيها من تطورات، قد تؤدي إلى آثار سالبة على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 3, 2021

-مستقبل الجارة أثيوبيا يحدده الإثيوبيون. وبحكم علاقات الجوار والمصالح؛ فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعاً للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها يعزز وحدة أثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين... — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 3, 2021

ختاماً؛ تناشد الحكومة السودانية كافة الأطراف في الجارة أثيوبيا وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 3, 2021

المصدر: RT