حماس: قصف إسرائيل لغزة محاولة بائسة لترميم صورتها

‏اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم السبت، أن قصف إسرائيل لقطاع غزة محاولة بائسة لترميم صورتها.

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وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة إن "القصف الصهيوني على غزة محاولة فاشلة لوقف سعي شعبنا لاسترداد حقوقه، ومحاولة بائسة لترميم صورته التي مزقتها معركة سيف القدس".

وأضاف قاسم: "سيواصل شعبنا ومقاومته نضالهم المشروع لانتزاع حقهم بالعيش بحرية وكرامة برغم آلة البطش الصهيونية".

وتابع قائلا: "سيفشل الاحتلال كما في كل مرة في تغيير المعادلات أو فرض الوقائع"، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة ما هو إلا محاولات بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة.

وشدد على أن هذه السياسات لن ترهب الشعب ولا مقاومته ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل دفاعا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه.

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وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد.

والسبت، قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعين لكتائب القسام في غزة، ردا على "إطلاق بالونات حارقة" من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن "الطائرات الإسرائيلية هاجمت موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس، ومنصة لإطلاق الصواريخ، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: RT