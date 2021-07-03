 
مباشر

مراسلنا: غارات إسرائيلية على مواقع فلسطينية في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: غارات إسرائيلية على مواقع فلسطينية في قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr3v

أفاد مراسل RT مساء يوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية استهدفت من خلالها مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن إسرائيل نفذت أيضا غارة شمال غرب القطاع في محيط منطقة السودانية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات أطلقت 4 صواريخ على فترتين تجاه الموقع في محيط محررة نتساريم، ما أدى لوقوع أضرار فيه.

وقال عسكريون إسرائيليون إن القصف يأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا