تونس.. النائب ياسين العياري يكشف ''بعض الحقائق'' عن اتفاقية الصندوق القطري للتنمية

نشر عضو مجلس نواب الشعب في تونس ياسين العياري تدوينة على "فيسبوك"، كشف من خلالها عن بعض جوانب اتفاقية الصندوق القطري مع تونس.

وقال العياري إن الصندوق ينشط من 2002، وأن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقع على الاتفاقية في 2018 في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ووزير أملاك الدولة حينها مبروك كرشيد.

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وأضاف أن اللجنة البرلمانية ناقشت الاتفاقية في عهد حكومة إلياس الفخفاخ.

وأكد العياري أن نص الاتفافية منشور ومتوفر للعموم.

وتابع: "الإتفاقية ذاتها والبنود التي تتضمنها هي نفسها الموقعة مع "GIZ" الألمانية و"USAID" و"AFD" الفرنسية ومنظمة الفرنكوفونية، مشيرا إلى أن تلك الهياكل تنشط منذ عقود في تونس وأن اتفاقياتها مرت عبر البرلمان".

كما أفاد بأن الصندوق القطري للتنمية دعم 30 startup تونسية بقيمة 26 مليار(قرابة 10 ملايين دولار)، مضيفا أن الصندوق أنشأ مركزا نموذجيا لتحويل المنتجات الفلاحية بالإضافة إلى دعم 20 تعاونية فلاحية وتمويل حفر 22 بئرا عميقة.

وذكر في تدوينته أن الصندوق القطري أنشأ 50 مسكنا اجتماعيا في ولاية الكاف و98 في كل من المهدية وسيدي بوزيد والقيروان، بالإضافة إلى مجمع سكني في السيجومي بالعاصمة تضمن 800 مسكن اجتماعيا.

كما أشار أيضا إلى أن الصندوق قدم 70 مليارا بالعملة التونسية كقروض ميسرة مباشرة لدعم المؤسسات الصغرى.

واختتم النائب التونسي تدوينته بمقارنة بين ما أنجزته قطر في تونس وعدة دول أوروبية، حيث قال إن قيمة الاستثمارات القطرية في فرنسا، في الشركات المدرجة في بورصة "CAC 40" تصل إلى 7.6 مليار يورو، مشيرا أيضا لإلى الاستثمار في باري سان جرمان PSG.

كما تطرق العياري إلى النسبة التي تملكها قطر في شركة فولسفاكن الألمانية، حيث أفاد بأنها تستحوذ على 17% من العملاق الألماني.

المصدر: RT