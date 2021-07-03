غارات تركية ليلية تلحق أضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء في كردستان العراق

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أن غارات جوية تركية طالت الليلة الماضية سفوح جبل قنديل، ألحقت أضرارا ملموسة بشبكة الكهرباء في الإقليم.

ووصفت وزارة الكهرباء في كردستان العراق، في بيان صدر عنها اليوم السبت حسب وسائل إعلام كردية، الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء الوطنية في المنطقة جراء القصف التركي المكثف بأنها جسيمة.

وأكد البيان أن القصف أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في ناحية ورتي الواقعة على بعد 150 كم شمال شرقي أربيل، بما فيها زاركلي وبوكريسكان وليوژە.

وكانت وزارة الكهرباء قد قدرت النقص الحاصل بتجهيز الطاقة في كردستان العراق بألف ميغاواط، مؤكدة أنها لا تزود أي أماكن أخرى خارج الإقليم بالكهرباء نتيجة لهذا النقص.

المصدر: "الشرق نيوز" + "العهد"