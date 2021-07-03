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الأرصاد المصرية ترد على أحد المتابعين "المشككين" وتعلن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة

أخبار العالم العربي

الأرصاد المصرية ترد على أحد المتابعين
صورة تعبيرية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار الارتفاع الشديد في درجة الحرارة على مختلف المناطق في البلاد اليوم السبت.

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 وكشفت الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم السبت 40 درجة مئوية.

ورد أحد المتابعين مشككا في صحة هذه الدرجة لترد الأرصاد: "دي درجة الحرارة المقيسة أما درجة الحرارة المحسوسة فمتوقع أن تكون 45 درجة".

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ نحو 5 أيام، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

الأرصاد المصرية ترد على أحد المتابعين

المصدر: مصراوي

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