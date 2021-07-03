الأرصاد المصرية ترد على أحد المتابعين "المشككين" وتعلن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار الارتفاع الشديد في درجة الحرارة على مختلف المناطق في البلاد اليوم السبت.

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وكشفت الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم السبت 40 درجة مئوية.

ورد أحد المتابعين مشككا في صحة هذه الدرجة لترد الأرصاد: "دي درجة الحرارة المقيسة أما درجة الحرارة المحسوسة فمتوقع أن تكون 45 درجة".

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ نحو 5 أيام، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

المصدر: مصراوي