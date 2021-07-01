الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس غير المعتاد في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن توقعاتها حول موعد انتهاء الموجة الحارة غير المعتادة التي تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد محمود شاهين، إن الموجة الحارة مستمرة، إذ أنه لا يوجد أي اختلاف يذكر في درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل، على الأقل، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى حاليا بين 38 و39 درجة مئوية على القاهرة، فيما تتراوح درجة الحرارة "المحسوسة" بين 41 إلى 42 درجة.

وأوضح شاهين أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 80 إلى 85% على القاهرة والوجه البحري، وترتفع على السواحل الشمالية لتتجاوز نسبة 90%، وهو ما يزيد من إحساسنا بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المُسجلة بواقع من 4 إلى 5 درجات.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنه من ضمن الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، الشبورة الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وسرعان ما تتلاشى في الساعة السابعة صباحًا، مؤكدًا أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومناسبين لكل أعمال الملاحة البحرية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر حتى الآن بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الـ40 درجة، ولم تًُشر الخرائط حتى الآن، إلى أي تحسن في حالة الطقس.

كما حذرت الهيئة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار.

المصدر: الوطن