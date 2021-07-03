السفيرة الأمريكية لدى لبنان تدعو إلى "المساءلة وختم ملف انفجار مرفأ بيروت"

دعت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إلى "المساءلة وختم ملف انفجار مرفأ بيروت"، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.

إقرأ المزيد

تأتي دعوة شيا، عقب يوم واحد من إعلان قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ، بدء مرحلة الملاحقة القضائية لسياسيين ووزاء وعسكريين وأمنيين، بعد انتهاء مرحلة التحقيقات.

وأكدت السفيرة شيا، في هذا السياق، أنها تشارك اللبنانيين في التطلع إلى انتخابات العام المقبل، التي تعتبر في بعض النواحي الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور، وفق تعبيرها.

وأعربت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، خلال حفل استقبال أقامته بالذكرى الـ244 لاستقلال بلادها، عن أملها في أن يشهد العام المقبل خطوات مسؤولة إلى الأمام لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة وشعبها ملتزمة تجاه الشعب اللبناني.

المصدر: LBCI